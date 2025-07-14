До 50 тысяч и дополнительная помощь: в Украине увеличат выплаты при рождении ребенка

Кабинет Министров Украины утверждает новый законопроект, предусматривающий расширение финансовой поддержки семей до и после рождения ребенка.

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Одним из главных изменений станет существенное повышение единовременной выплаты после рождения ребенка — с 10,3 тысяч гривен до 50 тысяч гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме того, женщины без профессионального стажа, которые раньше получали менее 1000 гривен, теперь смогут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 7 тысяч гривен.

Законопроект также предусматривает ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну по уходу за ребенком до достижения им одного года. Сумма этой помощи будет определена правительством в отдельности.

Еще одно нововведение – запуск программы "єЯсла". После достижения ребенком одного года родители смогут выбирать: вернуться на работу или остаться дома до трехлетия малыша. В первом случае государство будет выплачивать 8 тысяч гривен ежемесячно, а во втором – продолжит платить единый социальный взнос за маму или папу.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.