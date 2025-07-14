До 50 тисяч і додаткова допомога: в Україні збільшать виплати при народженні дитини

Кабінет Міністрів України затверджує новий законопроєкт, який передбачає розширення фінансової підтримки родин до і після народження дитини.

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Однією з головних змін стане суттєве підвищення одноразової виплати після народження дитини — з 10,3 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, жінки без професійного стажу, які раніше отримували менше ніж 1000 гривень, тепер зможуть розраховувати на щомісячну допомогу в розмірі 7 тисяч гривень.

Законопроєкт також передбачає щомісячні виплати одному з батьків або опікуну по догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Сума цієї допомоги буде визначена урядом окремо.

Ще одне нововведення — запуск програми "єЯсла". Після досягнення дитиною одного року батьки зможуть обирати: повернутися на роботу чи залишитися вдома до триріччя малюка. У першому випадку держава виплачуватиме 8 тисяч гривень щомісяця, а в другому — продовжить платити єдиний соціальний внесок за маму чи тата.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом минулого року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.