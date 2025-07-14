В Украине заметно выросли зарплаты: какие профессии особенно востребованы

В Украине наибольший рост заработных плат и спрос на работников сегодня наблюдается в промышленной сфере.

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Особенно сильно выделяются зарплаты в в перерабатывающей отрасли. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам цифрового развития Дмитрий Завгородний в эфире телеканала "Ми — Україна".

По словам чиновника, государство активно инвестирует в промышленность, особенно в легкую промышленность, металло- и деревообработку. Эти направления стали неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса, поскольку обеспечивают Вооруженные силы Украины деталями и оружием.

"Растут зарплаты и активный поиск специалистов ведется именно в этих секторах. В частности, нужны операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, сварщики, электрики и другие квалифицированные рабочие", — отметил Завгородний.

Кроме того, в стране ощущается все более острый дефицит кадров в сфере строительства. По словам заместителя министра, уже на этапе восстановления Украины будет ощущаться массовая нехватка специалистов этой отрасли.

"Точно можно сказать: без работы никто не останется. Особенно те, кто владеет рабочими профессиями", — подчеркнул Завгородний.

Среди наиболее дефицитных профессий он также назвал сантехников и электриков. Получить такие специальности можно в учреждениях профессионального образования, и государство уже делает акцент на развитие этой системы.

Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.

Напоминаем, 1 июля медиа сообщили о Бюджетной декларации Украины на 2026-28 годы, в которой обещают существенно увеличить минимальную заработную плату.