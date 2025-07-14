В Україні помітно зросли зарплати: які професії особливо затребувані

В Україні найбільше зростання заробітних плат і попит на працівників сьогодні спостерігається в промисловій сфері.

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Особливо сильно виділяються зарплати в переробній галузі. Про це розповів заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку Дмитро Завгородній в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

За словами урядовця, держава активно інвестує в промисловість, особливо в легку промисловість, метало- та деревообробку. Ці напрями стали невід'ємною частиною оборонно-промислового комплексу, оскільки забезпечують Збройні сили України деталями та зброєю.

"Зростають зарплати й активний пошук фахівців ведеться саме в цих секторах. Зокрема, потрібні оператори верстатів з ЧПУ, токарі, фрезерувальники, зварювальники, електрики та інші кваліфіковані робітники", — зазначив Завгородній.

Крім того, у країні відчувається дедалі гостріший дефіцит кадрів у сфері будівництва. За словами заступника міністра, вже на етапі відновлення України відчуватиметься масова нестача фахівців цієї галузі.

"Точно можна сказати: без роботи ніхто не залишиться. Особливо ті, хто володіє робітничими професіями", — наголосив Завгородній.

Серед найбільш дефіцитних професій він також назвав сантехніків та електриків. Здобути такі спеціальності можна в закладах професійної освіти, і держава вже робить акцент на розвиток цієї системи.

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не поліпшення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадуємо, 1 липня медіа повідомили про Бюджетну декларацію України на 2026-28 роки, у якій обіцяють суттєво збільшити мінімальну заробітну плату.