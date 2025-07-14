Пенсия по инвалидности: на какой период назначаются выплаты в Украине

Украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Отдельный вид пенсионного обеспечения предусмотрен для граждан с инвалидностью.

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Такие выплаты назначаются на весь срок, на который установлена инвалидность. Об этом сообили в Пенсионном фонде Украины.

В ПФУ напомнили, что согласно статье 34 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия по инвалидности назначается на срок, соответствующий периоду установления инвалидности. При этом учитываются также положения постановления Кабмина №1338 от 15 ноября 2024 года, которым утвержден порядок проведения оценки повседневного функционирования лица.

Согласно этому документу, датой окончания инвалидности считается первое число месяца, следующего за месяцем, в котором должно быть проведено повторное оценивание.

В частности, если экспертной комиссией дата следующего оценивания определена как 10 июня 2026 года, то срок назначения пенсии по инвалидности устанавливается до 30 июня 2026 года.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напоминаем, в апреле эксперт Сергей Коробкин объяснил, в каких случаях лучше выбрать пенсию по инвалидности, чем пенсию по возрасту.