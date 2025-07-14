Пенсія по інвалідності: на який період призначаються виплати в Україні

Українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Окремий вид пенсійного забезпечення передбачено для громадян з інвалідністю.

Related video

Такі виплати призначаються на весь строк, на який встановлено інвалідність. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

У ПФУ нагадали, що згідно зі статтею 34 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсія по інвалідності призначається на строк, що відповідає періоду встановлення інвалідності. При цьому враховуються також положення постанови Кабміну №1338 від 15 листопада 2024 року, якою затверджено порядок проведення оцінки повсякденного функціонування особи.

Згідно з цим документом, датою закінчення інвалідності вважається перше число місяця, що настає за місяцем, у якому має бути проведено повторне оцінювання.

Зокрема, якщо експертною комісією дата наступного оцінювання визначена як 10 червня 2026 року, то строк призначення пенсії по інвалідності встановлюється до 30 червня 2026 року.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадуємо, у квітні експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію за інвалідністю, ніж пенсію за віком.