Некоторые украинцы должны платить алименты родителям: когда это обязательно

В Украине совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Это предусмотрено действующим законодательством, которое признаёт такой долг не только моральным, но и юридическим.

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Если мать или отец не в состоянии самостоятельно обеспечить себе достойное существование, дети обязаны предоставить им материальную помощь. Об этом сообщает портал "Бесплатной правовой помощи".

Обязанность по содержанию возникает, если родители утратили трудоспособность и нуждаются в помощи из-за отсутствия пенсии, слишком низких социальных выплат или других источников дохода. Нетрудоспособными считаются мужчины, достигшие 60 лет, женщины – 55 лет, а также люди с инвалидностью I, II и III групп.

Иск о взыскании алиментов может быть подан как к одному ребенку, так и одновременно к нескольким или ко всем детям. При этом суд имеет право по своей инициативе привлечь к делу других детей, даже если изначально иск был подан только к одному из них.

Однако есть исключения. Так, если родители были лишены родительских прав, и эти права не были восстановлены, дети не обязаны их содержать. Также суд может освободить детей от выплат, если будет установлено, что мать или отец в свое время уклонялись от выполнения родительских обязанностей.

Размер алиментов устанавливается судом индивидуально. Он может быть назначен в фиксированной денежной сумме или как доля от дохода ребенка. При этом учитываются материальное и семейное положение обеих сторон, наличие других детей, готовых помочь, а также такие факторы, как доходы, пенсии, льготы, субсидии и наличие имущества у родителей.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.