Деякі українці мають платити аліменти батькам: коли це обов'язково

В Україні повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Це передбачено чинним законодавством, яке визнає такий обов'язок не тільки моральним, а й юридичним.

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Якщо мати або батько не в змозі самостійно забезпечити собі гідне існування, діти зобов'язані надати їм матеріальну допомогу. Про це повідомляє портал "Безоплатної правової допомоги".

Обов'язок з утримання виникає, якщо батьки втратили працездатність і потребують допомоги через відсутність пенсії, надто низькі соціальні виплати або інші джерела доходу. Непрацездатними вважаються чоловіки, які досягли 60 років, жінки — 55 років, а також люди з інвалідністю I, II і III груп.

Позов про стягнення аліментів може бути подано як до однієї дитини, так і одночасно до кількох або до всіх дітей. При цьому суд має право за своєю ініціативою залучити до справи інших дітей, навіть якщо від самого початку позов було подано тільки до одного з них.

Однак є винятки. Так, якщо батьки були позбавлені батьківських прав, і ці права не були поновлені, діти не зобов'язані їх утримувати. Також суд може звільнити дітей від виплат, якщо буде встановлено, що мати або батько свого часу ухилялися від виконання батьківських обов'язків.

Розмір аліментів встановлюється судом індивідуально. Він може бути призначений у фіксованій грошовій сумі або як частка від доходу дитини. При цьому враховуються матеріальний і сімейний стан обох сторін, наявність інших дітей, готових допомогти, а також такі фактори, як доходи, пенсії, пільги, субсидії та наявність майна у батьків.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом минулого року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.