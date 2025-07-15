Украинцы могут получить до 1 млн грн финансовой помощи: названы категории

Определённые категории украинцев, получивших инвалидность в результате боевых действий, а также семьи погибших, могут рассчитывать на единовременные выплаты от 200 тысяч до 1 миллиона гривен.

Related video

В 2025 году в Украине продолжает действовать программа государственной поддержки для граждан, пострадавших из-за войны. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Такие компенсации предусмотрены для работников критической инфраструктуры, госслужащих и представителей местного самоуправления, которые получили увечья, контузии или тяжело заболели во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Родные погибших в результате обстрелов также имеют право на помощь.

Размер выплат зависит от степени инвалидности. Люди с третьей группой инвалидности получат 200 тысяч гривен, со второй — 500 тысяч, а с первой — до 800 тысяч гривен. Максимальную сумму — 1 миллион гривен — назначают семьям погибших.

Важно, чтобы травма или инвалидность были официально подтверждены. Для получения выплат необходимо подать заявление, а также предоставить паспорт, идентификационный код и медицинские документы, подтверждающие диагноз. В случае смерти — ещё и бумаги, удостоверяющие родство.

Обратиться за помощью можно как в ближайшем отделении Пенсионного фонда, так и онлайн через портал электронных услуг. Срок подачи документов — три года с момента получения ранения или гибели человека.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напоминаем, в апреле эксперт Сергей Коробкин объяснил, в каких случаях лучше выбрать пенсию по инвалидности, чем пенсию по возрасту.