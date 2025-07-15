Українці можуть отримати до 1 млн грн фінансової допомоги: названо категорії

Певні категорії українців, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій, а також сім'ї загиблих, можуть розраховувати на одноразові виплати від 200 тисяч до 1 мільйона гривень.

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У 2025 році в Україні продовжує діяти програма державної підтримки для громадян, які постраждали через війну. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Такі компенсації передбачені для працівників критичної інфраструктури, держслужбовців і представників місцевого самоврядування, які дістали каліцтва, контузії або тяжко захворіли під час виконання своїх професійних обов'язків. Рідні загиблих унаслідок обстрілів також мають право на допомогу.

Розмір виплат залежить від ступеня інвалідності. Люди з третьою групою інвалідності отримають 200 тисяч гривень, з другою — 500 тисяч, а з першою — до 800 тисяч гривень. Максимальну суму — 1 мільйон гривень — призначають сім'ям загиблих.

Важливо, щоб травма або інвалідність були офіційно підтверджені. Для отримання виплат необхідно подати заяву, а також надати паспорт, ідентифікаційний код і медичні документи, що підтверджують діагноз. У разі смерті — ще й папери, що засвідчують спорідненість.

Звернутися по допомогу можна як у найближчому відділенні Пенсійного фонду, так і онлайн через портал електронних послуг. Термін подачі документів — три роки з моменту отримання поранення або загибелі людини.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадуємо, у квітні експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію за інвалідністю, ніж пенсію за віком.