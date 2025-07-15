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Экономика

Новое пенсионное удостоверение: кому надо обновить документ, чтобы не потерять выплаты

пенсионное удостоверение, пенсионеры
В ПФУ рассказали, как получить новое пенсионное удостоверение | Фото: УНИАН

Без нового пенсионного удостоверения пенсионер может остаться без льгот. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как быстро подать заявление — это можно сделать даже в режиме онлайн.

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Пенсионное удостоверение — необходимый для пенсионеров документ, подтверждающий право на пенсию, а также отдельные льготы. Поэтому в случае его потери или значительного повреждения документ нужно срочно восстановить, сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Пенсионное удостоверение дает право на пенсию и льготы — его нужно восстановить в случае потери, напоминают в ПФУ. И рассказывают, как это сделать.

Как восстановить пенсионное удостоверение

Для восстановления пенсионного удостоверения можно обратиться непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением, а можно заказать его дистанционно:

  • Через веб-портал электронных услуг ПФУ.
  • Через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Как заказать пенсионное удостоверение онлайн

  • Авторизуйтесь в личном кабинете на portal.pfu.gov.ua.
  • Зайдите в раздел "О пенсионном обеспечении".
  • Выберите опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".
  • Заполните заявление, подгрузите заранее подготовленные сканированные копии документов:
  • паспорта;
  • справки о присвоении идентификационного номера;
  • цветной фотографии, сделанной в течение последних 6 месяцев, размером 3х2,5 см (размер лица должен составлять не менее 70-80% фотографии);
  • подписи лица (чернилами черного цвета).
  • Нажмите "Сформировать заявление".

Для подачи заявления через мобильное приложение ПФУ:

  • Авторизуйтесь в личном кабинете.
  • Выберите вкладку "В ПФУ".
  • В разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения" и следуйте инструкции.

И, конечно, восстановить и получить пенсионное удостоверение можно лично, в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. При обращении необходимо заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения и иметь с собой оригиналы таких документов:

  • паспорт;
  • справка о присвоении идентификационного номера (при наличии);
  • цветная фотография (3,0 × 2,5 см).

Пенсионное удостоверение будет выдано в том сервисном центре Пенсионного фонда Украины, который заявитель укажет в заявлении.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.