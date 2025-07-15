Новое пенсионное удостоверение: кому надо обновить документ, чтобы не потерять выплаты

Без нового пенсионного удостоверения пенсионер может остаться без льгот. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как быстро подать заявление — это можно сделать даже в режиме онлайн.

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Пенсионное удостоверение — необходимый для пенсионеров документ, подтверждающий право на пенсию, а также отдельные льготы. Поэтому в случае его потери или значительного повреждения документ нужно срочно восстановить, сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Пенсионное удостоверение дает право на пенсию и льготы — его нужно восстановить в случае потери, напоминают в ПФУ. И рассказывают, как это сделать.

Как восстановить пенсионное удостоверение

Для восстановления пенсионного удостоверения можно обратиться непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением, а можно заказать его дистанционно:

Через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Как заказать пенсионное удостоверение онлайн

Авторизуйтесь в личном кабинете на portal.pfu.gov.ua.

Зайдите в раздел "О пенсионном обеспечении".

Выберите опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

Заполните заявление, подгрузите заранее подготовленные сканированные копии документов:

паспорта;

справки о присвоении идентификационного номера;

цветной фотографии, сделанной в течение последних 6 месяцев, размером 3х2,5 см (размер лица должен составлять не менее 70-80% фотографии);

подписи лица (чернилами черного цвета).

Нажмите "Сформировать заявление".

Для подачи заявления через мобильное приложение ПФУ:

Авторизуйтесь в личном кабинете.

Выберите вкладку "В ПФУ".

В разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения" и следуйте инструкции.

И, конечно, восстановить и получить пенсионное удостоверение можно лично, в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. При обращении необходимо заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения и иметь с собой оригиналы таких документов:

паспорт;

справка о присвоении идентификационного номера (при наличии);

цветная фотография (3,0 × 2,5 см).

Пенсионное удостоверение будет выдано в том сервисном центре Пенсионного фонда Украины, который заявитель укажет в заявлении.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.