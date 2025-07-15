Новое пенсионное удостоверение: кому надо обновить документ, чтобы не потерять выплаты
Без нового пенсионного удостоверения пенсионер может остаться без льгот. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как быстро подать заявление — это можно сделать даже в режиме онлайн.
Пенсионное удостоверение — необходимый для пенсионеров документ, подтверждающий право на пенсию, а также отдельные льготы. Поэтому в случае его потери или значительного повреждения документ нужно срочно восстановить, сообщают в Пенсионном фонде Украины.
Пенсионное удостоверение дает право на пенсию и льготы — его нужно восстановить в случае потери, напоминают в ПФУ. И рассказывают, как это сделать.
Как восстановить пенсионное удостоверение
Для восстановления пенсионного удостоверения можно обратиться непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением, а можно заказать его дистанционно:
- Через веб-портал электронных услуг ПФУ.
- Через мобильное приложение Пенсионного фонда.
Как заказать пенсионное удостоверение онлайн
- Авторизуйтесь в личном кабинете на portal.pfu.gov.ua.
- Зайдите в раздел "О пенсионном обеспечении".
- Выберите опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".
- Заполните заявление, подгрузите заранее подготовленные сканированные копии документов:
- паспорта;
- справки о присвоении идентификационного номера;
- цветной фотографии, сделанной в течение последних 6 месяцев, размером 3х2,5 см (размер лица должен составлять не менее 70-80% фотографии);
- подписи лица (чернилами черного цвета).
- Нажмите "Сформировать заявление".
Для подачи заявления через мобильное приложение ПФУ:
- Авторизуйтесь в личном кабинете.
- Выберите вкладку "В ПФУ".
- В разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения" и следуйте инструкции.
И, конечно, восстановить и получить пенсионное удостоверение можно лично, в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. При обращении необходимо заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения и иметь с собой оригиналы таких документов:
- паспорт;
- справка о присвоении идентификационного номера (при наличии);
- цветная фотография (3,0 × 2,5 см).
Пенсионное удостоверение будет выдано в том сервисном центре Пенсионного фонда Украины, который заявитель укажет в заявлении.
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