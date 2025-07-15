Нове пенсійне посвідчення: кому треба оновити документ, щоб не втратити виплати

Без нового пенсійного посвідчення пенсіонер може залишитися без пільг. У Пенсійному фонді України пояснили, як швидко подати заяву – це можна зробити навіть в режимі онлайн.

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Пенсійне посвідчення – необхідний для пенсіонерів документ, який підтверджує право на пенсію, а також окремі пільги. Тому у разі його втрати чи значного пошкодження документ потрібно терміново відновити, повідомляють у Пенсійному фонді України.

Пенсійне посвідчення дає право на пенсію й пільги — його потрібно відновити у разі втрати, нагадують у ПФУ. Та розповідають, як це зробити.

Як відновити пенсійне посвідчення

Для відновлення пенсійного посвідчення можна звернутися безпосередньо в сервісний центр Пенсійного фонду з відповідною заявою, а можна замовити його дистанційно:

Через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Через мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Як замовити пенсійне посвідчення онлайн

Авторизуйтеся в особистому кабінеті на portal.pfu.gov.ua.

Зайдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".

Оберіть опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".

Заповніть заяву, підвантажте заздалегідь підготовлені скановані копії документів:

паспорта;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

кольорової фотографії, зробленої впродовж останніх 6 місяців, розміром 3х2,5 см (розмір обличчя має складати не менше 70-80 % фотографії);

підпису особи (чорнилами чорного кольору).

Натисніть "Сформувати заяву".

Для подачі заяви через мобільний застосунок ПФУ:

Авторизуйтеся в особистому кабінеті.

Оберіть вкладку "До ПФУ".

У розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення" і слідуйте інструкції.

І, звичайно, відновити та отримати пенсійне посвідчення можна особисто, в сервісному центрі Пенсійного фонду України. При зверненні необхідно заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення та мати з собою оригінали таких документів:

паспорт;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

кольорова фотографія (3,0 × 2,5 см).

Пенсійне посвідчення буде видано в тому сервісному центрі Пенсійного фонду України, який заявник зазначить у заяві.

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