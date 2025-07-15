Нове пенсійне посвідчення: кому треба оновити документ, щоб не втратити виплати
Без нового пенсійного посвідчення пенсіонер може залишитися без пільг. У Пенсійному фонді України пояснили, як швидко подати заяву – це можна зробити навіть в режимі онлайн.
Пенсійне посвідчення – необхідний для пенсіонерів документ, який підтверджує право на пенсію, а також окремі пільги. Тому у разі його втрати чи значного пошкодження документ потрібно терміново відновити, повідомляють у Пенсійному фонді України.
Пенсійне посвідчення дає право на пенсію й пільги — його потрібно відновити у разі втрати, нагадують у ПФУ. Та розповідають, як це зробити.
Як відновити пенсійне посвідчення
Для відновлення пенсійного посвідчення можна звернутися безпосередньо в сервісний центр Пенсійного фонду з відповідною заявою, а можна замовити його дистанційно:
- Через вебпортал електронних послуг ПФУ.
- Через мобільний застосунок Пенсійного фонду.
Як замовити пенсійне посвідчення онлайн
- Авторизуйтеся в особистому кабінеті на portal.pfu.gov.ua.
- Зайдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".
- Оберіть опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".
- Заповніть заяву, підвантажте заздалегідь підготовлені скановані копії документів:
- паспорта;
- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- кольорової фотографії, зробленої впродовж останніх 6 місяців, розміром 3х2,5 см (розмір обличчя має складати не менше 70-80 % фотографії);
- підпису особи (чорнилами чорного кольору).
- Натисніть "Сформувати заяву".
Для подачі заяви через мобільний застосунок ПФУ:
- Авторизуйтеся в особистому кабінеті.
- Оберіть вкладку "До ПФУ".
- У розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення" і слідуйте інструкції.
І, звичайно, відновити та отримати пенсійне посвідчення можна особисто, в сервісному центрі Пенсійного фонду України. При зверненні необхідно заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення та мати з собою оригінали таких документів:
- паспорт;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
- кольорова фотографія (3,0 × 2,5 см).
Пенсійне посвідчення буде видано в тому сервісному центрі Пенсійного фонду України, який заявник зазначить у заяві.
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