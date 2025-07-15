Трудоустройство в Украине: кому обязательно нужно пройти испытательный срок

Согласно действующему Кодексу законов о труде, испытательный срок устанавливается с целью проверки соответствия работника поручаемой работе и не может превышать трёх месяцев.

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В отдельных случаях срок может быть продлен до шести месяцев. Об этом говорится в объяснении пресс-службы Центрально-Западного межрегионального управления Гоструда.

Условие об испытании обязательно должно быть указано в приказе о приеме на работу. Оплата труда в этот период осуществляется пропорционально отработанному времени и может быть ниже штатного оклада, но не ниже установленного законом минимального уровня.

Отдельные категории работников освобождаются от прохождения испытательного срока. К ним относятся несовершеннолетние, выпускники высших учебных заведений, направленные на первое рабочее место, лица с инвалидностью (по рекомендации медико-социальной экспертизы), демобилизованные, беременные женщины, одинокие матери с детьми до 14 лет, победители конкурсов на замещение вакансий и другие.

Вместе с тем, в условиях военного положения, правила претерпели изменения. В соответствии с законом № 2136-ІХ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15 марта 2022 года, работодатель получил право устанавливать испытательный срок для любой категории работников, независимо от ограничений, предусмотренных КЗоТ.

Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономике, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.

Напоминаем, 1 июля медиа сообщили о Бюджетной декларации Украины на 2026-28 годы, в которой обещают существенно увеличить минимальную заработную плату.