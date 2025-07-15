Працевлаштування в Україні: кому обов'язково потрібно пройти випробувальний термін

Згідно з чинним Кодексом законів про працю, строк випробування встановлюється з метою перевірки відповідності працівника роботі, що доручається, і не може перевищувати трьох місяців.

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В окремих випадках строк може бути продовжено до шести місяців. Про це йдеться в поясненні пресслужби Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці.

Умова про випробування обов'язково має бути зазначена в наказі про прийняття на роботу. Оплата праці в цей період здійснюється пропорційно відпрацьованому часу і може бути нижчою за штатний оклад, але не нижчою за встановлений законом мінімальний рівень.

Окремі категорії працівників звільняються від проходження випробувального строку. До них належать неповнолітні, випускники вищих навчальних закладів, направлені на перше робоче місце, особи з інвалідністю (за рекомендацією медико-соціальної експертизи), демобілізовані, вагітні жінки, одинокі матері з дітьми до 14 років, переможці конкурсів на заміщення вакансій та інші.

Разом з тим, в умовах воєнного стану, правила зазнали змін. Відповідно до закону № 2136-ІХ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року, роботодавець отримав право встановлювати випробувальний термін для будь-якої категорії працівників, незалежно від обмежень, передбачених КЗпП.

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не покращення в економіці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадуємо, 1 липня медіа повідомили про Бюджетну декларацію України на 2026-28 роки, у якій обіцяють суттєво збільшити мінімальну заробітну плату.