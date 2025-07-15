Германия меняет правила социальной поддержки: что изменится для безработных и беженцев из Украины

Правительство Германии планирует ужесточить правила получения социальной помощи для безработных.

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Это может затронуть и беженцев из Украины, имеющих право на такие выплаты. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц, передает DW.

По словам Мерца, программа Bürgergeld, которая предназначена для тех, кто ищет работу или чьего дохода недостаточно для самообеспечения, останется доступной только для тех, кто действительно нуждается в поддержке. Вместе с тем, претенденты на помощь должны выполнять свои обязанности.

"Люди, которые могут работать, должны работать", — подчеркнул канцлер.

В рамках планируемых изменений правительство рассматривает возможность ограничения расходов на оплату жилья для получателей помощи, а также проверку размеров арендуемой жилплощади.

Кроме того, с 2026 года Германия намерена постепенно перейти к новой системе поддержки — базовому доходу, который будет выделяться только тем, кто действительно нуждается в помощи. Мерц отметил, что это позволит сэкономить более одного-двух миллиардов евро, а изменения будут вводиться постепенно.

При этом он подчеркнул, что люди, которые внезапно потеряли работу, должны получать своевременную поддержку для быстрого возвращения на рынок труда. А для тех, кто может работать, но уклоняется от этого или работает неофициально, правила станут более строгими.

Ранее Фокус писал, сколько украинцев не вернуться из-за границы после окончания войны и почему.

Мы также сообщали, сколько денег выделила Украина на возвращение беженцев домой.