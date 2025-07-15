Німеччина змінює правила соціальної підтримки: що зміниться для безробітних і біженців з України

Уряд Німеччини планує посилити правила отримання соціальної допомоги для безробітних.

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Це може торкнутися і біженців з України, які мають право на такі виплати. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц, передає DW.

За словами Мерца, програма Bürgergeld, яка призначена для тих, хто шукає роботу або чийого доходу недостатньо для самозабезпечення, залишиться доступною лише для тих, хто справді потребує підтримки. Разом з тим, претенденти на допомогу повинні виконувати свої обов'язки.

"Люди, які можуть працювати, повинні працювати", — підкреслив канцлер.

У рамках запланованих змін уряд розглядає можливість обмеження витрат на оплату житла для одержувачів допомоги, а також перевірку розмірів орендованої житлоплощі.

Крім того, з 2026 року Німеччина має намір поступово перейти до нової системи підтримки — базового доходу, який буде виділятися тільки тим, хто дійсно потребує допомоги. Мерц зазначив, що це дасть змогу заощадити понад один-два мільярди євро, а зміни запроваджуватимуться поступово.

При цьому він наголосив, що люди, які раптово втратили роботу, мають отримувати своєчасну підтримку для швидкого повернення на ринок праці. А для тих, хто може працювати, але ухиляється від цього або працює неофіційно, правила стануть суворішими.

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