Лимит на наличные: сколько денег можно иметь при пересечении границы

При пересечении границы с деньгами действуют определенные правила.

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Многие украинцы, отправляясь за границу, берут с собой наличную валюту, а при возвращении домой часто перевозят еще больше банкнот. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

По законодательству, физические лица — как украинцы, так и иностранцы — могут перевозить через границу наличные деньги и банковские металлы на сумму до 10 000 евро в эквиваленте без обязательного декларирования. То есть если сумма валюты не превышает этот лимит, заполнять таможенную декларацию не нужно.

Если же сумма превышает 10 000 евро, то обязательно необходимо пройти процедуру документального оформления на границе. Это касается разных валют — долларов, евро, гривен, фунтов стерлингов, злотых и других. При этом вместе с декларацией нужно предъявить документы, подтверждающие личность и страну постоянного проживания.

Для резидентов Украины дополнительно требуется подтвердить происхождение средств, которые превышают лимит, с помощью одного из следующих документов:

платежной инструкции на выдачу наличных из банка;

квитанций о снятии денег с собственных счетов через банкоматы или кассы;

документов о валютно-обменных операциях.

Отметим, что ограничений на сумму денег на банковских картах нет — таможенные органы не проверяют остатки на счетах, поэтому беспокоиться о них не нужно.

Напомним, Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, по которому цифровые платформы будут удерживать налог с пользователей, которые предоставляют услуги или продают товары. Документ уменьшит существующую налоговую ставку с 18 до 5%.

Напомним, законопроект о налогах за продажи на цифровых платформах не коснется предпринимателей, которые ведут официальную деятельность и платят налоги.