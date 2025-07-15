Ліміт на готівку: скільки грошей можна мати під час перетину кордону

При перетині кордону з грошима діють певні правила.

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Багато українців, вирушаючи за кордон, беруть із собою готівкову валюту, а під час повернення додому часто перевозять ще більше банкнот. Про це повідомляє Державна митна служба України.

За законодавством, фізичні особи — як українці, так і іноземці — можуть перевозити через кордон готівку та банківські метали на суму до 10 000 євро в еквіваленті без обов'язкового декларування. Тобто якщо сума валюти не перевищує цей ліміт, заповнювати митну декларацію не потрібно.

Якщо ж сума перевищує 10 000 євро, то обов'язково необхідно пройти процедуру документального оформлення на кордоні. Це стосується різних валют — доларів, євро, гривень, фунтів стерлінгів, злотих та інших. При цьому разом із декларацією потрібно пред'явити документи, що підтверджують особу та країну постійного проживання.

Для резидентів України додатково потрібно підтвердити походження коштів, які перевищують ліміт, за допомогою одного з таких документів:

платіжної інструкції на видачу готівки з банку;

квитанцій про зняття грошей з власних рахунків через банкомати або каси;

документів про валютно-обмінні операції.

Зазначимо, що обмежень на суму грошей на банківських картах немає — митні органи не перевіряють залишки на рахунках, тож турбуватися про них не потрібно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт, за яким цифрові платформи утримуватимуть податок із користувачів, які надають послуги або продають товари. Документ зменшить наявну податкову ставку з 18 до 5%.

Нагадаємо, законопроєкт про податки за продажі на цифрових платформах не торкнеться підприємців, які ведуть офіційну діяльність і платять податки.