Свиной ошеек – за 350 гривен: насколько подорожает мясо в Украине до конца лета

Летом цены на мясо в Украине будут увеличиваться из-за стабильного спроса и сезона отпусков. Если не будет "форс-мажоров", продукты будут дорожать постепенно.

Related video

В Украине стоимость мяса в июне взлетела на 20-30%. Опрошенные агентством "УНИАН" эксперты уверены, что подорожание продолжится.

По оценкам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, летом 2025 года цены на мясо в Украине будут увеличиваться постепенно.

В частности, стоимость килограмма свиного ошейка в ближайшие месяцы будет в пределах 320-350 гривен. В июне цена была более 330 гривен. Причина высокой стоимости мяса заключается в дефиците живого веса, стабильном спросе и сезонном увеличении объема закупок во время отпусков.

Говядина в июне стоила в среднем 336 гривен за килограмм, на 22% больше, чем в прошлом году. Эксперты уверены, что в будущем продукт подорожает еще на 5-7%.

"Особенно в августе, из-за ограниченного предложения и расходов на содержание скота" — добавили в УКАБ.

Куриные бедра, филе или тушки могут тоже подорожать из-за увеличения расходов на корма. Пресс-служба сети супермаркетов "ЭКО-маркет" в то же время заявляет о стабильных ценах на мясо в Украине до конца осени.

Сейчас рынок вошел в фазу относительной стабильности и если не будет "форс-мажоров", к примеру, взлета валютного курса, неурожая зерновых, энергокризиса или изменений в налоговой среде, то цены не повысятся.

Напомним, в апреле текущего года в Украине сильно поднялись цены на свинину и основные овощи из борщевого набора. Так называемый индекс борща достиг 222 гривны за стандартную порцию.

Госстат подсчитал, что продукты в Украине подорожали на 200% за год. Продовольственная инфляция достигла 23,2%.