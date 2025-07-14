Продукты подорожали на 200%: Госстат показал, как выросли цены за год

В июне 2025 года общий рост потребительских цен в Украине замедлился до 14,3%.

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При этом цены на продукты питания продолжили расти ускоренными темпами — продовольственная инфляция достигла 23,2%. Об этом сообщает Госстат.

Согласно данным статистического ведомства, за год яблоки подорожали почти втрое — на 195,5%, достигнув 79,5 гривен за килограмм. Капуста выросла в цене в 2,5 раза — до 28,2 гривен за килограмм, а морковь подорожала на 67,0%, до 49,7 гривен за килограмм.

Яйца за год подорожали на 62,7% — до 53,6 гривен за десяток. Литр подсолнечного масла вырос в цене на 37,2% и стоит теперь 80,6 гривен.

Мука подорожала на 36,1%, до 21,7 гривен за килограмм, а куриное филе — на 35,8%, достигнув 214,6 гривен за килограмм.

Цены на продукты

Напомним, ранее Фокус писал, что блогер сравнил цены в супермаркетах Австралии и Украины. В Австралии за все придется отдать 1254 грн, а в Украине — 1172 грн. Разница в 82 грн или 2 американских доллара.

А также блогер и предпринимательница София Ванивская в рамках эксперимента сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Девушка была поражена, когда начала подводить итоги.

А вот 34-летняя Рэйчел Баучер из Саутгемптона, Великобритания, во время обычного шопинга в супермаркете Costco наткнулась на настоящее золото, которое продавалось в отделе с элитными товарами.