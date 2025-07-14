Продукти подорожчали на 200%: Держстат показав, як зросли ціни за рік

У червні 2025 року загальне зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до 14,3%.

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Водночас ціни на продукти харчування продовжили зростати прискореними темпами — продовольча інфляція сягнула 23,2%. Про це повідомляє Держстат.

Згідно з даними статистичного відомства, за рік яблука подорожчали майже втричі — на 195,5%, досягнувши 79,5 гривень за кілограм. Капуста зросла в ціні в 2,5 раза — до 28,2 гривень за кілограм, а морква подорожчала на 67,0%, до 49,7 гривень за кілограм.

Яйця за рік подорожчали на 62,7% — до 53,6 гривень за десяток. Літр соняшникової олії зріс у ціні на 37,2% і коштує тепер 80,6 гривень.

Борошно подорожчало на 36,1%, до 21,7 гривень за кілограм, а куряче філе — на 35,8%, досягнувши 214,6 гривень за кілограм.

Ціни на продукти

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що блогер порівняв ціни в супермаркетах Австралії та України. В Австралії за все доведеться віддати 1254 грн, а в Україні — 1172 грн. Різниця в 82 грн або 2 американські долари.

А також блогерка і підприємиця Софія Ванівська в рамках експерименту порівняла ціни на продукти в українських і польських магазинах. Дівчина була вражена, коли почала підбивати підсумки.

А ось 34-річна Рейчел Баучер із Саутгемптона, Велика Британія, під час звичайного шопінгу в супермаркеті Costco натрапила на справжнє золото, яке продавалося у відділі з елітними товарами.