Свинячий ошийок — за 350 гривень: наскільки подорожчає м'ясо в Україні до кінця літа

Влітку ціни на м'ясо в Україні збільшуватимуться через стабільний попит і сезон відпусток. Якщо не буде "форс-мажорів", продукти дорожчатимуть поступово.

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В Україні вартість м'яса в червні злетіла на 20-30%. Опитані агентством "УНІАН" експерти впевнені, що подорожчання продовжиться.

За оцінками аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки, влітку 2025 року ціни на м'ясо в Україні збільшуватимуться поступово.

Зокрема, вартість кілограма свинячого ошийка найближчими місяцями буде в межах 320-350 гривень. У червні ціна була понад 330 гривень. Причина високої вартості м'яса полягає в дефіциті живої ваги, стабільному попиті та сезонному збільшенні обсягу закупівель під час відпусток.

Яловичина в червні коштувала в середньому 336 гривень за кілограм, на 22% більше, ніж торік. Експерти впевнені, що в майбутньому продукт подорожчає ще на 5-7%.

"Особливо в серпні, через обмежену пропозицію та витрати на утримання худоби" — додали в УКАБ.

Курячі стегна, філе або тушки можуть теж подорожчати через збільшення витрат на корми. Пресслужба мережі супермаркетів "ЕКО-маркет" водночас заявляє про стабільні ціни на м'ясо в Україні до кінця осені.

Зараз ринок увійшов у фазу відносної стабільності, і якщо не буде "форс-мажорів", наприклад, зльоту валютного курсу, неврожаю зернових, енергокризи або змін у податковому середовищі, то ціни не підвищаться.

Нагадаємо, у квітні поточного року в Україні сильно піднялися ціни на свинину та основні овочі з борщового набору. Так званий індекс борщу сягнув 222 гривні за стандартну порцію.

Держстат підрахував, що продукти в Україні подорожчали на 200% за рік. Продовольча інфляція досягла 23,2%.