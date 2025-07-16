Более половины украинских пенсионеров получают менее 5 тыс. грн: сколько платят остальным

По состоянию на 1 июля 2025 года подавляющее большинство пенсионеров в Украине продолжают получать сравнительно низкие выплаты — свыше половины из них живут на пенсии до 5 тысяч гривен в месяц.

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При этом общее количество пенсионеров сократилось — за шесть месяцев их число уменьшилось на 83 908 человек, составив 10 259 722 получателей. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно обновленной статистике, размер пенсий распределяется следующим образом:

до 3000 гривен — 3,7% (380 611 человек), средняя пенсия в этой категории составляет 2 287 гривен;

от 3001 до 4000 гривен — 32% (3 277 946 человек), средний размер — 3 343 гривни;

от 4001 до 5000 гривен — 20,5% (2 101 408 человек), со средней пенсией 4 510 гривен.

Таким образом, на выплаты ниже 5 тысяч гривен приходится почти 56,2% всех пенсионеров.

Еще 29% украинцев получают пенсии в диапазоне от 5001 до 10 000 гривен (в среднем — 6 859 гривен), а 14,8% получают более 10 000 гривен — это около 1,5 миллиона человек. Средний размер выплат для этой группы составляет 15 809 гривен.

В целом, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля достигла 6 410 гривен, что на 621 гривну (или 10,7%) больше по сравнению с началом года.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.