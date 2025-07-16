Понад половину українських пенсіонерів отримують менше ніж 5 тис. грн: скільки платять іншим

Станом на 1 липня 2025 року переважна більшість пенсіонерів в Україні продовжують отримувати порівняно низькі виплати — понад половина з них живуть на пенсії до 5 тисяч гривень на місяць.

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При цьому загальна кількість пенсіонерів скоротилася — за шість місяців їхня кількість зменшилася на 83 908 осіб, становивши 10 259 722 одержувачів. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно з оновленою статистикою, розмір пенсій розподіляється таким чином:

до 3000 гривень — 3,7% (380 611 осіб), середня пенсія в цій категорії становить 2 287 гривень;

від 3001 до 4000 гривень — 32% (3 277 946 осіб), середній розмір — 3 343 гривні;

від 4001 до 5000 гривень — 20,5% (2 101 408 осіб), із середньою пенсією 4 510 гривень.

Таким чином, на виплати, нижчі за 5 тисяч гривень, припадає майже 56,2% усіх пенсіонерів.

Ще 29% українців отримують пенсії в діапазоні від 5001 до 10 000 гривень (у середньому — 6 859 гривень), а 14,8% отримують більше ніж 10 000 гривень — це близько 1,5 мільйона осіб. Середній розмір виплат для цієї групи становить 15 809 гривень.

Загалом середня пенсія в Україні станом на 1 липня сягнула 6 410 гривень, що на 621 гривню (або 10,7%) більше порівняно з початком року.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.