Помощь в 6,5 тыс. грн для школьников: кто имеет право на выплаты

В 2025 году в Черкассах стартовала программа выплаты материальной помощи ко Дню знаний для детей школьного возраста.

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Средства в размере 6,5 тысячи гривен на каждого ребенка будут предоставлены определённым категориям семей — прежде всего тем, кто понёс утраты во время войны. Об этом сообщает пресс-служба Департамента социальной политики одного из городских советов.

Выплаты предусмотрены Комплексной программой социальной поддержки защитников суверенитета и независимости Украины и членов их семей на 2025–2027 годы. Средства выделяются из городского бюджета.

Право на помощь имеют семьи защитников Украины и участников Революции Достоинства, которые:

погибли или умерли;

пропали без вести;

находятся в плену.

Для получения выплаты семья должна проживать или быть зарегистрированной в Черкассах. Также допускается статус внутренне перемещенного лица (ВПО), при условии, что семья состояла на учете в Черкассах на момент трагедии. Деньги будут предоставляться на детей в возрасте от 6 до 18 лет по состоянию на 1 сентября 2025 года.

Подать заявление можно до конца июля. Документы принимаются в Департаменте социальной политики Черкасского городского совета. Для оформления выплаты необходимо предоставить:

заявление на имя мэра;

документы, подтверждающие личность и регистрацию заявителя и детей;

заключение военно-врачебной комиссии о связи смерти с выполнением военной службы;

свидетельство о смерти защитника (при наличии).

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.