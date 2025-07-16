Допомога в 6,5 тис. грн для школярів: хто має право на виплати

У 2025 році в Черкасах стартувала програма виплати матеріальної допомоги до Дня знань для дітей шкільного віку.

Related video

Кошти в розмірі 6,5 тисячі гривень на кожну дитину буде надано певним категоріям родин — насамперед тим, хто зазнав втрат під час війни. Про це повідомляє пресслужба Департаменту соціальної політики однієї з міських рад.

Виплати передбачені Комплексною програмою соціальної підтримки захисників суверенітету і незалежності України та членів їхніх сімей на 2025-2027 роки. Кошти виділяються з міського бюджету.

Право на допомогу мають родини захисників України та учасників Революції Гідності, які:

загинули або померли;

зникли безвісти;

перебувають у полоні.

Для отримання виплати сім'я має проживати або бути зареєстрованою в Черкасах. Також допускається статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), за умови, що сім'я перебувала на обліку в Черкасах на момент трагедії. Гроші надаватимуться на дітей віком від 6 до 18 років станом на 1 вересня 2025 року.

Подати заяву можна до кінця липня. Документи приймають у Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради. Для оформлення виплати необхідно надати:

заява на ім'я мера;

документи, що підтверджують особу та реєстрацію заявника і дітей;

висновок військово-лікарської комісії про зв'язок смерті з виконанням військової служби;

свідоцтво про смерть захисника (за наявності).

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом минулого року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.