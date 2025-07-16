Цифры вас удивят: сколько готовы платить работодатели в Украине

В Украине за последний год зарплаты в разных сферах показали неодинаковую динамику роста.

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Водители, продавцы и повара стали получать больше, тогда как зарплаты госслужащих остались ниже среднерыночного уровня и даже сократились. Об этом сообщают эксперты Work.ua.

По данным платформы Work.ua, средняя заработная плата в стране выросла на 22% — с 20 500 до 25 000 гривен.

Среди самых востребованных профессий, где наблюдается заметный рост оплаты, — продавцы-консультанты с доходом около 20 500 гривен (+21%), менеджеры по продажам — 35 000 гривен (+27%), повара — 26 500 гривен (+23%), кассиры — 20 000 гривен (+21%), водители — 32 000 гривен (+28%), грузчики — 22 500 гривен (+25%) и бариста — 20 500 гривен (+21%).

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны зарплаты во многих отраслях демонстрируют стабильный рост.

Однако ситуация в бюджетной сфере остается сложной. На сегодняшний день на сайте Work.ua размещено более тысячи вакансий от государственных организаций, и в большинстве случаев предлагаемые там зарплаты значительно ниже средних по рынку.

Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.

Напоминаем, 1 июля медиа сообщили о Бюджетной декларации Украины на 2026-28 годы, в которой обещают существенно увеличить минимальную заработную плату.