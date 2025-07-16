Цифри вас здивують: скільки готові платити роботодавці в Україні

В Україні за останній рік зарплати в різних сферах показали неоднакову динаміку зростання.

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Водії, продавці та кухарі стали отримувати більше, тоді як зарплати держслужбовців залишилися нижчими за середньоринковий рівень і навіть скоротилися. Про це повідомляють експерти Work.ua.

За даними платформи Work.ua, середня заробітна плата в країні зросла на 22% — з 20 500 до 25 000 гривень.

Серед найбільш затребуваних професій, де спостерігається помітне зростання оплати, — продавці-консультанти з доходом близько 20 500 гривень (+21%), менеджери з продажу — 35 000 гривень (+27%), кухарі — 26 500 гривень (+23%), касири — 20 000 гривень (+21%), водії — 32 000 гривень (+28%), вантажники — 22 500 гривень (+25%) і бариста — 20 500 гривень (+21%).

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни зарплати в багатьох галузях демонструють стабільне зростання.

Однак ситуація в бюджетній сфері залишається складною. На сьогодні на сайті Work.ua розміщено понад тисячу вакансій від державних організацій, і здебільшого пропоновані там зарплати значно нижчі за середні по ринку.

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не поліпшення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадуємо, 1 липня медіа повідомили про Бюджетну декларацію України на 2026-28 роки, у якій обіцяють суттєво збільшити мінімальну заробітну плату.