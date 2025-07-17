Жара бьет по кошельку: как сэкономить на электричестве, когда включен кондиционер

В жаркие дни, когда кондиционеры работают на грани своих возможностей, украинцам следует особенно внимательно относиться к правилам их эксплуатации.

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Энергетический холдинг ДТЕК поделился полезными советами, как сохранить исправность техники и сэкономить на электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ДТЕК подчеркнули, что самая большая угроза для кондиционера – это забитые фильтры. Если их не очищать хотя бы раз в месяц, устройство начинает работать менее эффективно, потреблять больше электроэнергии и риск перегреться. Также специалисты советуют не забывать о ежегодной профессиональной диагностике – она поможет выявить скрытые неисправности и продлить срок службы прибора.

Еще один немаловажный момент – правильный температурный режим. Установка слишком низкой температуры может значительно увеличить счета за свет.

"Оптимальными 24–26°C. Каждый градус ниже 22°C прибавляет к счету до 8%", — предупреждают в энергетической компании.

Кроме того, в ДТЕК советуют закрывать днем шторы и использовать специальные пленки на окнах. Это помогает снизить нагрев помещения от солнца и уменьшает нагрузку на кондиционер.

В компании напомнили, что летом растет всеобщее потребление электроэнергии в стране. Поэтому экономное использование техники — это не только экономию денег, но и стабильное электроснабжение для всех украинцев.

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