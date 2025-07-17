Спека б'є по гаманцю: як заощадити на електриці, коли увімкнений кондиціонер

У спекотні дні, коли кондиціонери працюють на межі своїх можливостей, українцям слід особливо уважно ставитися до правил їхньої експлуатації.

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Енергетичний холдинг ДТЕК поділився корисними порадами, як зберегти справність техніки та заощадити на електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У ДТЕК підкреслили, що найбільша загроза для кондиціонера — це забиті фільтри. Якщо їх не очищати хоча б раз на місяць, пристрій починає працювати менш ефективно, споживати більше електроенергії та має ризик перегрітися. Також фахівці радять не забувати про щорічну професійну діагностику — вона допоможе виявити приховані несправності та продовжити термін служби приладу.

Ще один важливий момент — правильний температурний режим. Встановлення занадто низької температури може значно збільшити рахунки за світло.

"Оптимальними є 24-26°C. Кожен градус нижче 22°C додає до рахунку до 8%", — попереджають в енергетичній компанії.

Крім того, у ДТЕК радять закривати вдень штори та використовувати спеціальні плівки на вікнах. Це допомагає знизити нагрівання приміщення від сонця і зменшує навантаження на кондиціонер.

У компанії нагадали, що влітку зростає загальне споживання електроенергії в країні. Тож ощадливе використання техніки — це не лише економію грошей, а й стабільне електропостачання для всіх українців.

Раніше експерти назвали 5 найкращих портативних кондиціонерів літа 2025. Вони займають небагато місця і не потребують монтажу. У деяких також є додаткові функції крім охолодження.

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