Намного дороже, чем раньше: в Украине резко выросла цена на популярный фрукт

В Украине начался сезон сбора яблок нового урожая, но цены на этот любимый многими фрукт оказались почти втрое выше, чем в прошлом году.

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Закупочные цены на свежие яблоки сейчас колеблются в пределах 60-70 гривен за килограмм, что почти в 3 раза превышает уровень начала прошлого сезона. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Несмотря на старт сезона, украинские трейдеры пока не спешат снижать цены на местные яблоки.

По их мнению, на рынке все еще доминирует импортная продукция, а спрос на нее остается низким — потребители все чаще выбирают сезонные фрукты и ягоды.

Украинские производители планируют значительно увеличить поставки яблок уже со следующей недели. По словам садоводов, с ростом предложения отечественных яблок на рынке цены начнут постепенно снижаться.

При этом снижение цен может затронуть не только украинские яблоки, но и импортные аналоги.

Напомним, в апреле текущего года в Украине сильно поднялись цены на свинину и основные овощи из борщевого набора. Так называемый индекс борща достиг 222 гривны за стандартную порцию.

Госстат подсчитал, что продукты в Украине подорожали на 200% за год. Продовольственная инфляция достигла 23,2%.