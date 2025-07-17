Набагато дорожче, ніж раніше: в Україні різко зросла ціна на популярний фрукт

В Україні розпочався сезон збирання яблук нового врожаю, але ціни на цей улюблений багатьма фрукт виявилися майже втричі вищими, ніж торік.

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Закупівельні ціни на свіжі яблука зараз коливаються в межах 60-70 гривень за кілограм, що майже в 3 рази перевищує рівень початку минулого сезону. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Незважаючи на старт сезону, українські трейдери поки що не поспішають знижувати ціни на місцеві яблука.

На їхню думку, на ринку все ще домінує імпортна продукція, а попит на неї залишається низьким — споживачі все частіше обирають сезонні фрукти та ягоди.

Українські виробники планують значно збільшити поставки яблук уже з наступного тижня. За словами садівників, зі зростанням пропозиції вітчизняних яблук на ринку ціни почнуть поступово знижуватися.

При цьому зниження цін може торкнутися не тільки українських яблук, а й імпортних аналогів.

Нагадаємо, у квітні поточного року в Україні сильно піднялися ціни на свинину та основні овочі з борщового набору. Так званий індекс борщу сягнув 222 гривні за стандартну порцію.

Держстат підрахував, що продукти в Україні подорожчали на 200% за рік. Продовольча інфляція досягла 23,2%.