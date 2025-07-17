Не Киев, Харьков и не Одесса: назван самый комфортный город Украины в 2025 году

Сервис Numbeo признал Львов городом с самым высоким индексом качества жизни среди пяти крупнейших украинских городов. При оценке учитывали безопасность, уровень медицины, цены, экологию и удобство транспорта.

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Международная платформа Numbeo обнародовала свежий рейтинг качества жизни в городах. Львов возглавил список по количеству баллов, опередив Харьков, Киев, Одессу и Днепр. Всего учитывались данные за первое полугодие 2025 года.

Топ-5 украинских городов по индексу качества жизни (2025):

Львов — 136,6

Харьков — 117,9

Киев — 114,2

Одесса — 113,8

Днепр — 100,2

Самые комфортные для проживания города мира

Согласно глобальным результатам Numbeo, самыми комфортными для проживания городами мира стали нидерландские и швейцарские урбанистические центры. Первое место заняла Гаага с показателем 235,1 балла.

Топ-10 городов мира по индексу качества жизни (2025):

Гаага, Нидерланды — 235,1

Гронинген, Нидерланды — 229,1

Эйндховен, Нидерланды — 226,6

Утрехт, Нидерланды — 225,7

Люксембург, Люксембург — 223,2

Цюрих, Швейцария — 221,0

Базель, Швейцария — 220,6

Берн, Швейцария — 219,1

Мюнхен, Германия — 218,2

Копенгаген, Дания — 218,1

Numbeo оценивает комфортность проживания по нескольким ключевым параметрам: уровень безопасности, качество медицины, экология, инфраструктура, соотношение доходов к ценам, стоимость жизни и транспортная ситуация.

Что такое Numbeo

Это крупнейшая в мире база данных об условиях жизни, стоимости товаров и услуг, экологии, безопасности и здравоохранении. Numbeo формирует рейтинги на основе информации, которую предоставляют пользователи со всего мира. Это позволяет создать более реалистичную картину, чем официальная статистика, которая часто имеет ограничения или отклонения из-за различных методик сбора.

Как сообщал Фокус, по данным краудсорсинговой онлайн-базы Numbeo, для жизни в Киеве, при которой можно снять жилье, покупать нормальные продукты и одежду, а также посещать рестораны и кино, необходимо зарабатывать 29,5 тысячи гривен в месяц.

В 2022 году исследовательский сервис Numbeo представил рейтинг стоимости жизни для 139 стран за 2022 год. Украина оказалась в нем на 121 месте.