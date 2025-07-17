Не Київ, Харків і не Одеса: названо найкомфортніше місто України у 2025 році

Сервіс Numbeo визнав Львів містом з найвищим індексом якості життя серед п’яти найбільших українських міст. При оцінюванні враховували безпеку, рівень медицини, ціни, екологію та зручність транспорту.

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Міжнародна платформа Numbeo оприлюднила свіжий рейтинг якості життя у містах. Львів очолив список за кількістю балів, випередивши Харків, Київ, Одесу та Дніпро. Усього враховувалися дані за перше півріччя 2025 року.

Топ-5 українських міст за індексом якості життя (2025):

Львів – 136,6

Харків – 117,9

Київ – 114,2

Одеса – 113,8

Дніпро – 100,2

Найкомфортніші для проживання міста світу

Згідно з глобальними результатами Numbeo, найкомфортнішими для проживання містами світу стали нідерландські та швейцарські урбаністичні центри. Перше місце посіла Гаага з показником 235,1 бала.

Топ-10 міст світу за індексом якості життя (2025):

Гаага, Нідерланди – 235,1

Гронінген, Нідерланди – 229,1

Ейндговен, Нідерланди – 226,6

Утрехт, Нідерланди – 225,7

Люксембург, Люксембург – 223,2

Цюрих, Швейцарія – 221,0

Базель, Швейцарія – 220,6

Берн, Швейцарія – 219,1

Мюнхен, Німеччина – 218,2

Копенгаген, Данія – 218,1

Numbeo оцінює комфортність проживання за кількома ключовими параметрами: рівень безпеки, якість медицини, екологія, інфраструктура, співвідношення доходів до цін, вартість життя та транспортна ситуація.

Що таке Numbeo

Це найбільша у світі база даних про умови життя, вартість товарів і послуг, екологію, безпеку та охорону здоров’я. Numbeo формує рейтинги на основі інформації, яку надають користувачі з усього світу. Це дає змогу створити більш реалістичну картину, ніж офіційна статистика, яка часто має обмеження або відхилення через різні методики збору.

Як повідомляв Фокус, за даними краудсорсингової онлайн-бази Numbeo, для життя в Києві, за якого можна винайняти житло, купувати нормальні продукти й одяг, а також відвідувати ресторани та кіно, необхідно заробляти 29,5 тисячі гривень на місяць.

У 2022 році дослідницький сервіс Numbeo представив рейтинг вартості життя для 139 країн за 2022 рік. Україна опинилась у ньому на 121 місці.