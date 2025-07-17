Не Київ, Харків і не Одеса: названо найкомфортніше місто України у 2025 році
Сервіс Numbeo визнав Львів містом з найвищим індексом якості життя серед п’яти найбільших українських міст. При оцінюванні враховували безпеку, рівень медицини, ціни, екологію та зручність транспорту.
Міжнародна платформа Numbeo оприлюднила свіжий рейтинг якості життя у містах. Львів очолив список за кількістю балів, випередивши Харків, Київ, Одесу та Дніпро. Усього враховувалися дані за перше півріччя 2025 року.
Топ-5 українських міст за індексом якості життя (2025):
- Львів – 136,6
- Харків – 117,9
- Київ – 114,2
- Одеса – 113,8
- Дніпро – 100,2
Найкомфортніші для проживання міста світу
Згідно з глобальними результатами Numbeo, найкомфортнішими для проживання містами світу стали нідерландські та швейцарські урбаністичні центри. Перше місце посіла Гаага з показником 235,1 бала.
Топ-10 міст світу за індексом якості життя (2025):
- Гаага, Нідерланди – 235,1
- Гронінген, Нідерланди – 229,1
- Ейндговен, Нідерланди – 226,6
- Утрехт, Нідерланди – 225,7
- Люксембург, Люксембург – 223,2
- Цюрих, Швейцарія – 221,0
- Базель, Швейцарія – 220,6
- Берн, Швейцарія – 219,1
- Мюнхен, Німеччина – 218,2
- Копенгаген, Данія – 218,1
Numbeo оцінює комфортність проживання за кількома ключовими параметрами: рівень безпеки, якість медицини, екологія, інфраструктура, співвідношення доходів до цін, вартість життя та транспортна ситуація.
Що таке Numbeo
Це найбільша у світі база даних про умови життя, вартість товарів і послуг, екологію, безпеку та охорону здоров’я. Numbeo формує рейтинги на основі інформації, яку надають користувачі з усього світу. Це дає змогу створити більш реалістичну картину, ніж офіційна статистика, яка часто має обмеження або відхилення через різні методики збору.
Як повідомляв Фокус, за даними краудсорсингової онлайн-бази Numbeo, для життя в Києві, за якого можна винайняти житло, купувати нормальні продукти й одяг, а також відвідувати ресторани та кіно, необхідно заробляти 29,5 тисячі гривень на місяць.
У 2022 році дослідницький сервіс Numbeo представив рейтинг вартості життя для 139 країн за 2022 рік. Україна опинилась у ньому на 121 місці.