В Украине изменили порядок выплат пенсий по решению суда

Кабинет министров внедрил обновленный механизм выплаты пенсий, которые были присуждены гражданам на основании судебных решений.

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В Украине долгое время существовала серьезная проблема с выполнением судебных решений о назначении и перерасчете пенсий. Об этом сообщает Минсоцполитики.

За последние пять лет количество таких дел выросло в 26 раз и достигло 758 тысяч. Общая сумма задолженности перед пенсионерами — почти 85 миллиардов гривен.

"До сих пор не существовало единого механизма, по которому государство выплачивало бы пенсии по судебным решениям", — пояснили в министерстве.

Из-за отсутствия системного подхода выплаты производились неравномерно: текущие суммы выплачивались сразу, а за прошлые периоды — становились в очередь. На сегодня государство рассчиталось лишь по тем решениям, которые вступили в силу до 20 ноября 2020 года.

Теперь ситуация должна измениться. Кабмин утвердил единые правила, которые будут применяться как к новым решениям судов, так и к уже существующим. Это особенно важно в условиях ограниченного бюджета, чтобы сделать выплаты более справедливыми и понятными для граждан.

Впервые в истории Пенсионного фонда в его бюджете появится отдельная статья расходов, посвященная выплатам по судебным решениям. Причем источники финансирования будут четко разделены: пенсии, финансируемые государством, будут оплачиваться из госбюджета, а все остальные — за счет страховых взносов.

Деньги теперь будут выплачиваться постепенно — ежемесячно, в зависимости от того, сколько средств заложено в бюджете ПФУ. Кроме того, внедряется система прозрачного учета: пенсионеры смогут отслеживать статус своей выплаты в личном кабинете на сайте фонда. А в открытом доступе появится дашборд с актуальной статистикой по судебным решениям.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.