В Україні змінили порядок виплат пенсій за рішенням суду

Кабінет міністрів впровадив оновлений механізм виплати пенсій, які були присуджені громадянам на підставі судових рішень.

Related video

В Україні тривалий час існувала серйозна проблема з виконанням судових рішень про призначення та перерахунок пенсій. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

За останні п'ять років кількість таких справ зросла у 26 разів і сягнула 758 тисяч. Загальна сума заборгованості перед пенсіонерами — майже 85 мільярдів гривень.

"Досі не існувало єдиного механізму, за яким держава виплачувала б пенсії за судовими рішеннями", — пояснили в міністерстві.

Через відсутність системного підходу виплати здійснювали нерівномірно: поточні суми виплачували відразу, а за минулі періоди — ставали в чергу. На сьогодні держава розрахувалася лише за тими рішеннями, які набули чинності до 20 листопада 2020 року.

Тепер ситуація має змінитися. Кабмін затвердив єдині правила, які застосовуватимуться як до нових рішень судів, так і до вже наявних. Це особливо важливо в умовах обмеженого бюджету, щоб зробити виплати більш справедливими і зрозумілими для громадян.

Уперше в історії Пенсійного фонду в його бюджеті з'явиться окрема стаття витрат, присвячена виплатам за судовими рішеннями. Причому джерела фінансування будуть чітко розділені: пенсії, що фінансуються державою, оплачуватимуться з держбюджету, а всі інші — за рахунок страхових внесків.

Гроші тепер виплачуватимуть поступово — щомісяця, залежно від того, скільки коштів закладено в бюджеті ПФУ. Крім того, впроваджується система прозорого обліку: пенсіонери зможуть відстежувати статус своєї виплати в особистому кабінеті на сайті фонду. А у відкритому доступі з'явиться дашборд з актуальною статистикою за судовими рішеннями.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.