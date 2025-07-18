Зарплата учителей вырастет: какие доплаты получат педагоги с 1 сентября

С начала нового учебного года украинские педагоги общего среднего образования будут получать гарантированную ежемесячную доплату в размере 2600 гривен.

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Доплата будет начисляться всем педагогическим работникам — вне зависимости от должности, нагрузки, региона или предмета преподавания. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Под действие новой выплаты подпадают около 400 тысяч специалистов: учителя, директора, их заместители, а также педагоги, работающие неполный рабочий день.

В Министерстве образования подчеркивают: доплата не имеет характера премии и не зависит от результатов работы, рейтинга или других показателей. Это фиксированная сумма, которая будет начисляться ежемесячно на постоянной основе.

Выплата также охватит работников учебных заведений, находящихся как в прифронтовых и временно оккупированных территориях, так и в тыловых регионах. Таким образом, обеспечивается единый стандарт поддержки для всех школьных педагогов без исключений.

Финансирование программы было предусмотрено в государственном бюджете еще в 2024 году — на это было выделено 12 миллиардов гривен. С января 2025 года учителя уже начали получать ежемесячную надбавку в размере 1300 гривен, а с 1 сентября эта сумма будет удвоена.

В Министерстве объясняют, что решение о повышении связано с ростом нагрузки на учителей и сложными условиями работы в условиях войны. Государство стремится обеспечить стабильную поддержку всем, кто продолжает обучать детей в непростых обстоятельствах.

Напомним, в Украине педагогам, работающим в учреждениях общего среднего образования, предоставляются различные доплаты, размер которых варьируется от 5% до 40% от должностного оклада. Кроме того, введена новая надбавка в размере 1 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что зарплаты украинских учителей планируют повысить. В зависимости от уровня квалификации зарплаты педагогам могут поднять от 10 до 25%.