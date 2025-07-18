Зарплата вчителів зросте: які доплати отримають педагоги з 1 вересня

З початку нового навчального року українські педагоги загальної середньої освіти отримуватимуть гарантовану щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень.

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Доплата нараховуватиметься всім педагогічним працівникам — незалежно від посади, навантаження, регіону або предмета викладання. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Під дію нової виплати підпадають близько 400 тисяч фахівців: вчителі, директори, їхні заступники, а також педагоги, які працюють неповний робочий день.

У Міністерстві освіти наголошують: доплата не має характеру премії та не залежить від результатів роботи, рейтингу чи інших показників. Це фіксована сума, яка нараховуватиметься щомісяця на постійній основі.

Виплата також охопить працівників закладів освіти, які перебувають як у прифронтових і тимчасово окупованих територіях, так і в тилових регіонах. Таким чином, забезпечується єдиний стандарт підтримки для всіх шкільних педагогів без винятків.

Фінансування програми було передбачено в державному бюджеті ще 2024 року — на це було виділено 12 мільярдів гривень. Із січня 2025 року вчителі вже почали отримувати щомісячну надбавку в розмірі 1300 гривень, а з 1 вересня цю суму буде подвоєно.

У Міністерстві пояснюють, що рішення про підвищення пов'язане зі зростанням навантаження на вчителів і складними умовами роботи в умовах війни. Держава прагне забезпечити стабільну підтримку всім, хто продовжує навчати дітей у непростих обставинах.

Нагадаємо, в Україні педагогам, які працюють у закладах загальної середньої освіти, надаються різні доплати, розмір яких варіюється від 5% до 40% від посадового окладу. Крім того, запроваджено нову надбавку в розмірі 1 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що зарплати українських вчителів планують підвищити. Залежно від рівня кваліфікації зарплати педагогам можуть підняти від 10 до 25%.