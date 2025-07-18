Намного меньше, чем сейчас: "индекс Биг Мака" показал "реальный" курс доллара в Украине

Украинская гривня вошла в десятку самых недооцененных валют мира по версии британского издания The Economist.

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Согласно июльскому исследованию, основанному на так называемом "индексе Биг Мака", гривня недооценена на 47,5%. При этом "справедливый" курс доллара, исходя из этого индекса, составляет 21,96 грн, тогда как официальный — почти вдвое выше. Об этом говорится в исследовании "Недооцененность национальных валют".

"Индекс Биг Мака" строится на сравнении стоимости одноименного бургера в разных странах. В США он стоит $6,01, а в Украине — 132 грн. Простое деление украинской цены на американскую дает курс 21,96 грн за доллар. Это и есть, по мнению аналитиков, реальная стоимость валюты, исходя из ее покупательской способности.

По данным на июль 2025 года, гривня заняла восьмое место среди самых недооцененных валют. В начале года она находилась на шестом, а в прошлом — также на восьмом. Пик недооцененности был зафиксирован в 2023 году, когда украинская валюта оказалась на четвертом месте в мировом рейтинге.

Лидерами рейтинга недооцененных валют стали египетский фунт (–57,9%), индонезийская рупия (–57%), индийская рупия (–56,2%), тайваньский доллар (–55,7%) и вьетнамский донг (–51,6%). В то же время самыми переоцененными валютами признаны швейцарский франк (+49,6%), уругвайский песо, норвежская и шведская кроны, датская крона, евро и британский фунт.

Хотя индекс Big Mac давно стал популярным сравнительным инструментом, эксперты напоминают: он не учитывает макроэкономические и политические факторы, влияющие на курс. Поэтому его следует воспринимать как иллюстративный метод оценки, а не как абсолютную истину.

Индекс рассчитывается с 1986 года и основывается на идее паритета покупательной способности. "Биг Мак", по мнению аналитиков The Economist, символизирует продуктовую корзину, так как в нем сочетаются базовые компоненты питания – хлеб, мясо и овощи.

Напомним, Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, в комментарии Фокусу рассказал, что война на Ближнем Востоке, торговое напряжение между США и Евросоюзом и новые пошлины от администрации США могут заметно повлиять на динамику валютной пары доллар/евро .

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины допускает возможность девальвации гривны до конца этого года до 44,5 грн/$. Также ожидается, что к концу 2026 года курс может достичь 46,3 грн/$, а к 2027 году — 46,5 грн/$, однако в условиях неблагоприятного макроэкономического сценария курс может быть выше.