Набагато менше, ніж зараз: "індекс Біг Мака" показав "реальний" курс долара в Україні

Українська гривня увійшла в десятку найбільш недооцінених валют світу за версією британського видання The Economist.

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Згідно з липневим дослідженням, заснованим на так званому "індексі Біг Маку", гривня недооцінена на 47,5%. При цьому "справедливий" курс долара, виходячи з цього індексу, становить 21,96 грн, тоді як офіційний — майже вдвічі вищий. Про це йдеться в дослідженні "Недооціненість національних валют".

"Індекс Біг Мака" будується на порівнянні вартості однойменного бургера в різних країнах. У США він коштує $6,01, а в Україні — 132 грн. Просте ділення української ціни на американську дає курс 21,96 грн за долар. Це і є, на думку аналітиків, реальна вартість валюти, виходячи з її купівельної спроможності.

За даними на липень 2025 року, гривня посіла восьме місце серед найбільш недооцінених валют. На початку року вона перебувала на шостому, а минулого — також на восьмому. Пік недооціненості було зафіксовано 2023 року, коли українська валюта опинилася на четвертому місці у світовому рейтингу.

Лідерами рейтингу недооцінених валют стали єгипетський фунт (-57,9%), індонезійська рупія (-57%), індійська рупія (-56,2%), тайванський долар (-55,7%) і в'єтнамський донг (-51,6%). Водночас найбільш переоціненими валютами визнано швейцарський франк (+49,6%), уругвайський песо, норвезьку та шведську крони, датську крону, євро та британський фунт.

Хоча індекс Big Mac давно став популярним порівняльним інструментом, експерти нагадують: він не враховує макроекономічні та політичні чинники, що впливають на курс. Тому його слід сприймати як ілюстративний метод оцінки, а не як абсолютну істину.

Індекс розраховується з 1986 року і ґрунтується на ідеї паритету купівельної спроможності. "Біг Мак", на думку аналітиків The Economist, символізує продуктовий кошик, оскільки в ньому поєднуються базові компоненти харчування — хліб, м'ясо та овочі.

Нагадаємо, Тарас Лісовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, у коментарі Фокусу розповів, що війна на Близькому Сході, торговельна напруга між США та Євросоюзом і нові мита від адміністрації США можуть помітно вплинути на динаміку валютної пари долар/євро .

Раніше стало відомо, що Національний банк України допускає можливість девальвації гривні до кінця цього року до 44,5 грн/$. Також очікується, що до кінця 2026 року курс може сягнути 46,3 грн/$, а до 2027 року — 46,5 грн/$, однак в умовах несприятливого макроекономічного сценарію курс може бути вищим.