Цены на черешню бьют рекорды: сколько придется заплатить за килограмм

На украинских рынках стремительно растут цены на черешню.

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На оптовых площадках стоимость ягоды уже достигает 150–220 гривен за килограмм, что примерно на 10% выше, чем неделей ранее. Об этом сообщает портал EastFruit.

В супермаркетах ситуация ещё заметнее: например, в сети "Сильпо" черешня продается по цене от 250 до 650 гривен за килограмм в зависимости от сорта. Это практически рекордные показатели для конца сезона.

Специалисты объясняют подорожание дефицитом предложения на фоне снижения урожайности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены выросли в среднем на 45%.

Основные причины — неблагоприятные погодные условия весной и в начале лета, а также значительное увеличение затрат на выращивание. Эти факторы привели к сокращению объёмов производства и перебоям с поставками.

Из-за высокой стоимости украинцы всё чаще отказываются от покупки черешни. Эксперты отмечают: спрос на ягоду заметно снизился, а рынок столкнулся с ограниченным предложением, которое не покрывает потребности потребителей.

Напомним, в начале июня в украинском супермаркете заметили цену на малину, которая удивила потенциальных покупателей. На ценнике указано, что свежая ягода стоит 1 500 грн за килограмм, свидетельствует видео из соцсетей. Агроэксперты объяснили, какие проблемы с урожаем малины в 2025 году.

Фокус также писал, что 25 июня в Украине начался сезон голубики. В конце июня 2025 года цены на голубику снизились, потому что начался рост объемов предложения.