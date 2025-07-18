Ціни на черешню б'ють рекорди: скільки доведеться заплатити за кілограм

На українських ринках стрімко зростають ціни на черешню.

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На оптових майданчиках вартість ягоди вже сягає 150-220 гривень за кілограм, що приблизно на 10% вище, ніж тижнем раніше. Про це повідомляє портал EastFruit.

У супермаркетах ситуація ще помітніша: наприклад, у мережі "Сільпо" черешня продається за ціною від 250 до 650 гривень за кілограм залежно від сорту. Це практично рекордні показники для кінця сезону.

Фахівці пояснюють подорожчання дефіцитом пропозиції на тлі зниження врожайності. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціни зросли в середньому на 45%.

Основні причини — несприятливі погодні умови навесні та на початку літа, а також значне збільшення витрат на вирощування. Ці фактори призвели до скорочення обсягів виробництва і перебоїв із поставками.

Через високу вартість українці все частіше відмовляються від купівлі черешні. Експерти зазначають: попит на ягоду помітно знизився, а ринок зіткнувся з обмеженою пропозицією, яка не покриває потреби споживачів.

Нагадаємо, на початку червня в українському супермаркеті помітили ціну на малину, яка здивувала потенційних покупців. На ціннику вказано, що свіжа ягода коштує 1 500 грн за кілограм, свідчить відео з соцмереж. Агроексперти пояснили, які проблеми з урожаєм малини у 2025 році.

Фокус також писав, що 25 червня в Україні розпочався сезон лохини. Наприкінці червня 2025 року ціни на лохину знизилися, тому що почалося зростання обсягів пропозиції.