В Україні розпочався сезон лохини: скільки коштує ягода цьогоріч

Сезон лохини у 2025 році почався на тиждень пізніше, ніж минулого року, через прохолодний початок літа. Через це ціни на ягоду цьогоріч виявились суттєво вищими.

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Сезон лохини в Україні цьогоріч стартував орієнтовно 25–26 червня, що приблизно на тиждень пізніше, ніж у попередньому сезоні, пише аналітичний портал EastFruit.

Наприкінці червня 2025 року ціни на лохину знизились, бо почалось зростання обсягів пропозиції. Наприклад, на ринку "Шувар" у Львові 27 червня ціни коливалися в межах 380–450 грн/кг. На київському ринку "Столичний" 28 червня лохину продавали за 450–500 грн/кг, але вже 30 червня ціни знизилися до 400–480 грн/кг. На ринку "Початок" під Одесою 26 червня ціна сягала 480 грн/кг, що стало одним із найвищих показників за період.

Аналітики зазначають, що на початку липня ціни на лохину стануть нижчими, бо буде відбуватись нарощування пропозиції. Однак попит на лохину залишається високим, а це підтримує ціни на високому рівні.

Для порівняння, у 2024 році перші партії лохини з’явилися приблизно 20 червня, тобто на тиждень раніше ніж в 2025 році. Тоді пропозиція була дуже обмеженою, а попит — високим. Лохину продавали за ціною 200–350 грн/кг.

Відтак середня стартова ціна на лохину 2024 року була на 18 % вищою, ніж у 2023 році, але вдвічі нижчою за ціни 2025 року. Тоді високу вартість лохини пояснювали скороченням збору лохини через несприятливі погодні умови під час її дозрівання.

В 2025 році погодні умови були ще більше несприятливими, тому можна констатувати, що ціна на лохину на початку сезону третій рік поспіль є вищою, ніж в попередньому.

Зокрема, високі ціни на лохину можуть спровокувати зниження попиту, відтак ціна може знижуватись стрімкіше, ніж в попередні роки.

Нагадаємо, на початку червня в українському супермаркеті помітили ціну на малину, яка здивувала потенційних покупців. На ціннику вказано, що свіжа ягода коштує 1 500 грн за кілограм, свідчить відео із соцмереж. Агроексперти пояснили, які проблеми з урожаєм малини у 2025 році.

Фокус також писав, що українець провів соціальний експеримент, порівнявши рівень заробітних плат та вартість продуктових наборів у супермаркетах Австралії та України.