В Украине начался сезон голубики: сколько стоит ягода в этом году

Сезон голубики в 2025 году начался на неделю позже, чем в прошлом году, из-за прохладного начала лета. Поэтому цены на ягоду в этом году оказались существенно выше.

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Сезон голубики в Украине в этом году стартовал ориентировочно 25-26 июня, что примерно на неделю позже, чем в предыдущем сезоне, пишет аналитический портал EastFruit.

В конце июня 2025 года цены на голубику снизились, потому что начался рост объемов предложения. Например, на рынке "Шувар" во Львове 27 июня цены колебались в пределах 380-450 грн/кг. На киевском рынке "Столичный" 28 июня голубику продавали по 450-500 грн/кг, но уже 30 июня цены снизились до 400-480 грн/кг. На рынке "Початок" под Одессой 26 июня цена достигала 480 грн/кг, что стало одним из самых высоких показателей за период.

Аналитики отмечают, что в начале июля цены на голубику станут ниже, потому что будет происходить наращивание предложения. Однако спрос на голубику остается высоким, а это поддерживает цены на высоком уровне.

Для сравнения, в 2024 году первые партии голубики появились примерно 20 июня, то есть на неделю раньше чем в 2025 году. Тогда предложение было очень ограниченным, а спрос — высоким. Голубику продавали по цене 200-350 грн/кг.

Поэтому средняя стартовая цена на голубику 2024 года была на 18 % выше, чем в 2023 году, но вдвое ниже цены 2025 года. Тогда высокую стоимость голубики объясняли сокращением сбора голубики из-за неблагоприятных погодных условий во время ее созревания.

В 2025 году погодные условия были еще более неблагоприятными, поэтому можно констатировать, что цена на голубику в начале сезона третий год подряд выше, чем в предыдущем.

В частности, высокие цены на голубику могут спровоцировать снижение спроса, поэтому цена может снижаться стремительнее, чем в предыдущие годы.

Напомним, в начале июня в украинском супермаркете заметили цену на малину, которая удивила потенциальных покупателей. На ценнике указано, что свежая ягода стоит 1 500 грн за килограмм, свидетельствует видео из соцсетей. Агроэксперты объяснили, какие проблемы с урожаем малины в 2025 году.

Фокус также писал, что украинец провел социальный эксперимент, сравнив уровень заработных плат и стоимость продуктовых наборов в супермаркетах Австралии и Украины.