Меньше налогов из-за детей: родители могут получить льготу, чтобы "увеличить" зарплату

Украинские семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми могут рассчитывать на значительную налоговую льготу.

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Это государственная помощь, которая позволяет "увеличить" зарплату за счет уменьшения суммы, облагаемой налогом. Об этом сообщает Департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

Налоговая социальная льгота позволяет не облагать налогом часть дохода родителя. В 2025 году эта сумма составляет 1514 гривен на каждого ребенка. Таким образом, при наличии двух детей льгота составляет 3028 гривен в месяц, а при трех — уже 4542 гривен.

Однако воспользоваться этим правом могут не все. Льгота предоставляется одному из родителей и только на одном месте работы. При этом месячная зарплата не должна превышать 4240 гривен на одного ребенка. К примеру, для двоих детей порог составляет 8480 гривен в месяц.

Чтобы получить льготу, необходимо подать заявление работодателю и приложить документы, подтверждающие наличие детей: свидетельства о рождении или решения органов опеки — если речь идет об опекунах.

Льгота действует с момента подачи документов и до конца года, в котором ребенку исполнится 18 лет.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.