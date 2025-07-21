Батьки можуть "збільшити" свою зарплату за допомогою дітей: що відомо

Українські сім'ї з двома і більше неповнолітніми дітьми можуть розраховувати на значну податкову пільгу.

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Це державна допомога, яка дає змогу "збільшити" зарплату за рахунок зменшення суми, що оподатковується. Про це повідомляє Департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Податкова соціальна пільга дозволяє не оподатковувати частину доходу одного з батьків. У 2025 році ця сума становить 1514 гривень на кожну дитину. Таким чином, за наявності двох дітей пільга становить 3028 гривень на місяць, а за наявності трьох — уже 4542 гривень.

Однак скористатися цим правом можуть не всі. Пільга надається одному з батьків і тільки на одному місці роботи. При цьому місячна зарплата не повинна перевищувати 4240 гривень на одну дитину. Приміром, для двох дітей поріг становить 8480 гривень на місяць.

Щоб отримати пільгу, необхідно подати заяву роботодавцю і додати документи, що підтверджують наявність дітей: свідоцтва про народження або рішення органів опіки — якщо йдеться про опікунів.

Пільга діє з моменту подання документів і до кінця року, в якому дитині виповниться 18 років.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом минулого року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.