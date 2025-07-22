Тарифы на газ и электроэнергию в августе: придется ли платить за квартиру больше

В августе тарифы на коммунальные услуги в Украине останутся без изменений.

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Стоимость электроэнергии будет составлять 4,32 грн за кВт*ч, а газа — 7,96 грн за кубометр. Это означает, что среднестатистическая семья из трех человек будет ежемесячно платить примерно 561,6 грн за свет и 78,56 грн за газ (при наличии горячего водоснабжения). Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Решение о неизменяемости тарифов уже утверждено: цена на газ будет сохраняться по меньшей мере до конца отопительного сезона, а фиксированная ставка на электроэнергию будет действовать до октября 2025 года. Постановление Кабмина №632 от 31 мая 2024 г. предусматривает единую цену на электроэнергию независимо от объемов потребления.

Нормативное потребление газа колеблется в зависимости от наличия горячей воды: 3,29 куб. м на человека при его наличии и 5,39 куб. м – без нее. Соответственно, семья из трех человек потребляет от 9,87 до 16,17 куб. м газа в месяц.

Что касается электроэнергии, то при наличии газовой плиты семья из трех человек использует ориентировочно 130 кВт*ч, а без нее – до 170 кВт*ч. Исходя из действующего тарифа, ежемесячная сумма к оплате составляет от 561,6 до 734,4 грн.

Впрочем, сэкономить можно с помощью двух- или трехзонных счетчиков. "Ночной тариф" с 23:00 до 07:00 позволяет платить вдвое меньше — всего 2,16 грн/кВт*ч. А с трехзонным счетчиком стоимость ночного тока еще ниже — 1,728 грн/кВт*ч, что особенно выгодно при большом потреблении и правильном распределении нагрузки в сутки.

Фокус подробно писал о меморандуме МВФ и разбирался, о чем там идет речь.

Напомним, с 1 июля 2025 года тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн/кВт-ч. То есть на летний период, в частности, он остается без изменений с тех пор, как правительство зафиксировало его для населения на этом уровне. Фокус выяснял, сколько будут платить украинцы за свет и какие есть способы сэкономить.