Тарифи на газ та електроенергію в серпні: чи доведеться платити за квартиру більше

У серпні тарифи на комунальні послуги в Україні залишаться без змін.

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Вартість електроенергії становитиме 4,32 грн за кВт*год, а газу — 7,96 грн за кубометр. Це означає, що середньостатистична сім'я з трьох осіб щомісяця платитиме приблизно 561,6 грн за світло і 78,56 грн за газ (за наявності гарячого водопостачання). Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Рішення про незмінність тарифів уже затверджено: ціна на газ зберігатиметься щонайменше до кінця опалювального сезону, а фіксована ставка на електроенергію діятиме до жовтня 2025 року. Постанова Кабміну №632 від 31 травня 2024 р. передбачає єдину ціну на електроенергію незалежно від обсягів споживання.

Нормативне споживання газу коливається залежно від наявності гарячої води: 3,29 куб. м на людину за її наявності та 5,39 куб. м — без неї. Відповідно, сім'я з трьох осіб споживає від 9,87 до 16,17 куб. м газу на місяць.

Щодо електроенергії, то за наявності газової плити сім'я з трьох осіб використовує орієнтовно 130 кВт*год, а без неї — до 170 кВт*год. Виходячи з чинного тарифу, щомісячна сума до оплати становить від 561,6 до 734,4 грн.

Утім, заощадити можна за допомогою дво- або тризонних лічильників. "Нічний тариф" з 23:00 до 07:00 дає змогу платити вдвічі менше — лише 2,16 грн/кВт*год. А з трьохзонним лічильником вартість нічного струму ще нижча — 1,728 грн/кВт*год, що особливо вигідно за умови великого споживання і правильного розподілу навантаження на добу.

Фокус докладно писав про меморандум МВФ і розбирався, про що там ідеться.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн/кВт-год. Тобто на літній період, зокрема, він залишається без змін відтоді, як уряд зафіксував його для населення на цьому рівні. Фокус з'ясовував, скільки платитимуть українці за світло і які є способи заощадити.