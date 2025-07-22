Суммы не радуют: более половины украинцев получают зарплаты ниже средних

В 2025 году более половины украинцев — 53% — получают зарплату, которая минимум на четверть ниже средней по стране.

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Большинство опрошенных зарабатывают до 15 000 гривен при том, что средняя зарплата в июне составила 24 609 грн. Лишь 6% респондентов сообщили о доходах свыше 50 000 гривен. Об этом говорится в материале издания УНИАН со ссылкой на исследование платформы OLX.

Одновременно с этим эксперты отмечают заметное увеличение количества женщин в тех сферах, где раньше преобладали мужчины. Так, в 2025 году представительницы слабого пола стали чаще работать в логистике та транспорте (42%), сфере безопасности и Сил обороны (32%), занимать руководящие позиции (29%), работать в IT (28%) и даже в строительстве (19%).

Причинами таких изменений называют, в первую очередь, нехватку рабочих кадров — на это указали более 30% работодателей. Почти половина опрошенных (48%) считают, что расширение возможностей для женщин стало следствием изменения приоритетов общества на фоне войны.

Тем не менее, женщины продолжают сталкиваться с рядом вызовов. Главной проблемой остается низкая оплата труда — на нее указали 52% участниц опроса. Кроме того, треть женщин жалуются на отсутствие гибкого графика, а 43% — на сложность совмещения работы с семейными обязанностями. Также остаются актуальными стереотипы со стороны работодателей (34%) и недостаток уверенности в собственных силах (23%).

При этом только 9% респондентов чувствуют реальную поддержку от работодателей, тогда как 28% замечают лишь формальные проявления, а 36% не смогли определиться с ответом. Среди возможных решений участники исследования называют внедрение гнучкого графика (42%), государственные и бизнес-программы поддержки (25%) и доступ к образовательным курсам (14%).

Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.

Напоминаем, 1 июля медиа сообщили о Бюджетной декларации Украины на 2026-28 годы, в которой обещают существенно увеличить минимальную заработную плату