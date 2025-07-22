Суми не радують: більше половини українців отримують зарплати нижче середніх

У 2025 році більше половини українців — 53% — отримують зарплату, яка щонайменше на чверть нижча за середню по країні.

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Більшість опитаних заробляють до 15 000 гривень при тому, що середня зарплата в червні становила 24 609 грн. Лише 6% респондентів повідомили про доходи понад 50 000 гривень. Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН із посиланням на дослідження платформи OLX.

Одночасно з цим експерти відзначають помітне збільшення кількості жінок у тих сферах, де раніше переважали чоловіки. Так, 2025 року представниці слабкої статі стали частіше працювати в логістиці та транспорті (42%), сфері безпеки та Сил оборони (32%), обіймати керівні позиції (29%), працювати в IT (28%) і навіть у будівництві (19%).

Причинами таких змін називають насамперед брак робітничих кадрів — на це вказали понад 30% роботодавців. Майже половина опитаних (48%) вважають, що розширення можливостей для жінок стало наслідком зміни пріоритетів суспільства на тлі війни.

Проте жінки продовжують стикатися з низкою викликів. Головною проблемою залишається низька оплата праці — на неї вказали 52% учасниць опитування. Крім того, третина жінок скаржаться на відсутність гнучкого графіка, а 43% — на складність поєднання роботи з сімейними обов'язками. Також залишаються актуальними стереотипи з боку роботодавців (34%) і брак впевненості у власних силах (23%).

При цьому лише 9% респондентів відчувають реальну підтримку від роботодавців, тоді як 28% помічають лише формальні прояви, а 36% не змогли визначитися з відповіддю. Серед можливих рішень учасники дослідження називають впровадження гнучкого графіка (42%), державні та бізнес-програми підтримки (25%) і доступ до освітніх курсів (14%).

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не поліпшення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадуємо, 1 липня медіа повідомили про Бюджетну декларацію України на 2026-28 роки, в якій обіцяють суттєво збільшити мінімальну заробітну плату